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  • Зеленський ініціював скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%, - Хомутиннік
21 травня 2019, вівторок, 13:39 45
Політика 2019-05-21T16:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський ініціював скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%, - Хомутиннік

Зеленський ініціював скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%, - Хомутиннік

Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби
Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби

Співголова депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутинник заявляє, що Президент Володимир Зеленський ініціює скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3% до проведення дострокових виборів.

Про це він сказав журналістам за підсумками консультацій, передають Українські Новини.

"Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів і внести кілька правок. Перша правка - скасувати мажоритарну систему, друга - знизити прохідний бар'єр до 3%", - сказав він.

За його словами, обговорювалася і запропонована фракціями третя, яка стосувалася уточнення норм про імперативний мандат.

При цьому голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко зазначив, що Зеленський повинен направити лист голові Верховної Ради Андрію Парубію з ініціативою провести позачергове засідання для зміни виборчого законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, на зустрічі керівництво фракцій заявило Зеленському про відсутність коаліції вже 2 роки.

Дострокові вибори можуть пройти 28 липня, а указ про розпуск Ради очікується завтра.

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