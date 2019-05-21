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21 травня 2019, вівторок, 12:44 78
Судова влада 2019-05-21T13:06:19+03:00
Українські Новини
ДБР почало розслідувати держзраду Порошенка за заявою Портнова

ДБР почало розслідувати держзраду Порошенка за заявою Портнова

ДБР. Фото: focus
ДБР. Фото: focus

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливої ​​державної зради колишнього Президента Петра Порошенка та інших посадових осіб під час проходження українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їхнього захоплення Росією.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Справу порушено за заявою колишнього заступника голови адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань 21.05.2019 за заявою Портнова А.В. внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе скоєння посадовими особами, які займають особливо відповідальне становище в органах державної влади України, кримінальних злочинів, передбачених ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 111 (державна зрада) і 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень)", - сказано в повідомленні.

Йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані зі здійсненням переходу корабельної групою ВМС Збройних Сил України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов подав у ДБР першу заяву про злочин Порошенка.

Тим часом, в Росії слідство у справі 24 українських моряків продовжили до 25 серпня.

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