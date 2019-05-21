Гройсман зустрівся з місією МВФ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів зустріч з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зустрівся з представниками місії Міжнародного валютного фонду. Сьогодні, 21 травня, місія почала роботу в Україні. Така співпраця важлива для обох сторін, передовсім з огляду на виконання програми реформ, підтримання фінансової стабільності держави та продовження діалогу з іншими партнерами і інвесторами України", - сказано в ньому.

На зустрічі також була присутня міністр фінансів Оксана Маркарова.

Інші деталі не повідомляються.

Як писали Українські Новини в публікації, очікувати виділення Україні $1,3 млрд чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом підстав немає.

Раніше Гройсман розповів, яким буде співпрацю з МВФ після його відставки.