Гройсман зустрівся з місією МВФ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів зустріч з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.\r\n"Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зустрівся з представниками місії Міжнародного валютного фонду. Сьогодні, 21 травня, місія почала роботу в Україні. Така співпраця важлива для обох сторін, передовсім з огляду на виконання програми реформ, підтримання фінансової стабільності держави та продовження діалогу з іншими партнерами і інвесторами України", - сказано в ньому.\r\nНа зустрічі також була присутня міністр фінансів Оксана Маркарова.\r\nІнші деталі не повідомляються.\r\nЯк писали Українські Новини в публікації, очікувати виділення Україні $1,3 млрд чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом підстав немає.\r\nРаніше Гройсман розповів, яким буде співпрацю з МВФ після його відставки.