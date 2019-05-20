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20 мая 2019, понедельник, 23:16 1135
Финансы 2019-05-20T23:20:35+03:00
Українські Новини
Четыре подписи: Гройсман рассказал, каким будет сотрудничество с МВФ после его отставки

Четыре подписи: Гройсман рассказал, каким будет сотрудничество с МВФ после его отставки

Владимир Гройсман. Фото: ukraina.ru
Владимир Гройсман. Фото: ukraina.ru

Премьер-министр Владимир Гройсман, который уходит в отставку, заявляет, что Президент Владимир Зеленский должен провести переговоры с миссией Международного валютного фонда и договориться о пересмотре программы.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Этот вопрос надо адресовать Президенту. Когда приезжает миссия МВФ, она всегда планирует пересмотр программы, в которой есть 4 подписи: Президента Украины, премьер-министра Украины, министра финансов и главы Национального банка. Я могу вам сказать, что Президент должен сейчас провести переговоры с МВФ, определиться о параметрах пересмотра программы, и когда Президент договорится о новом пересмотре - он об этом сообщит", - сказал он.

Так премьер ответил на вопрос ведущего, как повлияет его отставка на ситуацию в экономике и переговоры с МВФ.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник Зеленский принял присягу и стал 6-м Президентом.

Он призвал Кабмин уйти в отставку и объявил о роспуске Верховной Рады.

После этого Гройсман решил подать в отставку после заседания правительства 22 мая.

Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая.

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