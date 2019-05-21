Хорват загинув через зіткнення 4 автомобілів у Львівській області

69-річний громадянин Хорватії загинув 20 травня із-за зіткнення 4 автомобілів у селі Верхнє Синьовидне (Сколівський район, Львівська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області, передають Українські Новини.

зокрема, зіткнулися автомобілі " MAN "під керуванням громадянина Хорватії, Iveco" під керуванням громадянина Сербії, KIA Cerato під керуванням мешканця Львівської області та Renault Trafic під керуванням жителя Закарпатської області.

В результаті ДТП хорват загинув на місці події.

Іншим водіям медичну допомогу надали на місці зіткнення.

Причини та обставини ДТП встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, чоловік загинув і жінка госпіталізована від удару блискавки у Львівській області.