Хорват загинув через зіткнення 4 автомобілів у Львівській області

69-річний громадянин Хорватії загинув 20 травня із-за зіткнення 4 автомобілів у селі Верхнє Синьовидне (Сколівський район, Львівська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області, передають Українські Новини.\r\nзокрема, зіткнулися автомобілі " MAN "під керуванням громадянина Хорватії, Iveco" під керуванням громадянина Сербії, KIA Cerato під керуванням мешканця Львівської області та Renault Trafic під керуванням жителя Закарпатської області.\r\nВ результаті ДТП хорват загинув на місці події.\r\nІншим водіям медичну допомогу надали на місці зіткнення.\r\nПричини та обставини ДТП встановлюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, чоловік загинув і жінка госпіталізована від удару блискавки у Львівській області.