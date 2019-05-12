Мужчина погиб и женщина госпитализирована от удара молнии во Львовской области

66-летний мужчина погиб, а его 70-летняя жена госпитализирована от удара молнии 11 мая в городе Сокаль (Львовская область). Об этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.\r\nИнцидент произошел на дачном участке.\r\nЖенщина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Сокальской центральной районной больницы.\r\nКак сообщали Українські Новини, полицейский госпитализирован из-за нападения собаки во Львове.