Ляшко намагався прорватися на консультації до Зеленського, ведучи трансляцію на Фейсбук

Депутат Олег Ляшко, який приїхав в Адміністрацію Президента на велосипеді, намагався пройти на консультації глави держави Володимира Зеленського, ведучи при цьому онлайн-трансляцію у своєму акаунті в Facebook.\r\nТак, Ляшко запустив онлайн-трансляцію перед консультаціями з Зеленським, аргументуючи це тим, що новий Президент обіцяв "відкритість" влади.\r\nТакож Ляшко зазначив, що пропонуватиме Зеленському провести консультації в прямому ефірі.\r\nПроте на вході в зал, де буде проходити захід, Ляшко не дозволила пройти охорона. Охоронці зупинили депутата, і попросили його залишити телефон.\r\nКоли в об'єктиві камери Ляшка з'явився Зеленський, депутат спробував поставити питання Президенту, однак йому це не вдалося.\r\nПісля численних спроб прорватися з телефоном, Ляшко все-таки залишив його і увійшов у зал.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Парубій і голови фракцій Ради прибули в Адміністрацію для консультацій з Зеленським.\r\nРаніше Зеленський заявив про розпуск Ради після прийняття присяги.