Ляшко намагався прорватися на консультації до Зеленського, ведучи трансляцію на Фейсбук

Депутат Олег Ляшко, який приїхав в Адміністрацію Президента на велосипеді, намагався пройти на консультації глави держави Володимира Зеленського, ведучи при цьому онлайн-трансляцію у своєму акаунті в Facebook.

Так, Ляшко запустив онлайн-трансляцію перед консультаціями з Зеленським, аргументуючи це тим, що новий Президент обіцяв "відкритість" влади.

Також Ляшко зазначив, що пропонуватиме Зеленському провести консультації в прямому ефірі.

Проте на вході в зал, де буде проходити захід, Ляшко не дозволила пройти охорона. Охоронці зупинили депутата, і попросили його залишити телефон.

Коли в об'єктиві камери Ляшка з'явився Зеленський, депутат спробував поставити питання Президенту, однак йому це не вдалося.

Після численних спроб прорватися з телефоном, Ляшко все-таки залишив його і увійшов у зал.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій і голови фракцій Ради прибули в Адміністрацію для консультацій з Зеленським.

Раніше Зеленський заявив про розпуск Ради після прийняття присяги.