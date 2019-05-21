підписатися на розсилку
26 26.35
28.9 29.45
˟
ONLINE
21.05.19 11:00 Круглый стол: "Финансовый лизинг в Украине: текущее состояние и перспективы развития"

21 травня 2019, вівторок, 09:40 6
Зовнішня політика 2019-05-21T09:47:44+03:00
Українські Новини
В ООН відхилили вимогу Росії відкрити засідання щодо мовного закону в Україні

В ООН відхилили вимогу Росії відкрити засідання щодо мовного закону в Україні

ООН. Фото: cbsnews.com
ООН. Фото: cbsnews.com

Більшість членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосували проти відкриття на вимогу Росії засідання для обговорення прийнятого Україною закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", таким чином засідання було скасовано.

Відповідне рішення було прийнято членами Ради безпеки ООН на початку засідання, передають Українські Новини.

Так, за проведення засідання проголосували 5 представників країн, проти - 6, 4 утрималися.

"Ми не можемо сьогодні проводити конструктивну дискусію з ініціативи однієї із сторін конфлікту на території України. Раніше ми ухвалили резолюцію, що стосується життя тисяч українців. Сьогодні ми не бачимо з боку Росії відкритого діалогу з цього питання. Ми закликаємо не проводити це засідання", - сказав представник Франції.

Крім того, представники країн - членів Ради безпеки ООН відзначили недоречність проведення засідання в день інавгурації Президента Володимира Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, Росія вважає закон про українську мову примусовою українізацією.

Тим часом, Росія хотіла скликати Радбез ООН через мовний закон в Україні.

Більше новин про: ООН Закон про українську мову Закон про мову

Архів
Новини
Місія МВФ почала роботу в Україні 09:51
В ООН відхилили вимогу Росії відкрити засідання щодо мовного закону в Україні 09:40
Екс-глава Конституційного суду Станіслав Шевчук оскаржить своє звільнення, - ЗМІ 09:31
Порошенко за час президентства втратив статус мільярдера, - Bloomberg 09:20
Йшов у навушниках: у Києві чоловіка збила електричка, постраждалий у тяжкому стані 09:00
більше новин
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі 11:19
більше новин
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії 15:22
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok