В ООН відхилили вимогу Росії відкрити засідання щодо мовного закону в Україні

Більшість членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосували проти відкриття на вимогу Росії засідання для обговорення прийнятого Україною закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", таким чином засідання було скасовано.

Відповідне рішення було прийнято членами Ради безпеки ООН на початку засідання, передають Українські Новини.

Так, за проведення засідання проголосували 5 представників країн, проти - 6, 4 утрималися.

"Ми не можемо сьогодні проводити конструктивну дискусію з ініціативи однієї із сторін конфлікту на території України. Раніше ми ухвалили резолюцію, що стосується життя тисяч українців. Сьогодні ми не бачимо з боку Росії відкритого діалогу з цього питання. Ми закликаємо не проводити це засідання", - сказав представник Франції.

Крім того, представники країн - членів Ради безпеки ООН відзначили недоречність проведення засідання в день інавгурації Президента Володимира Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, Росія вважає закон про українську мову примусовою українізацією.

Тим часом, Росія хотіла скликати Радбез ООН через мовний закон в Україні.