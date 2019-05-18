Россия хочет созвать Совбез ООН из-за языкового закона в Украине

Представительство РФ при ООН обратилось к председателю Совета Безопасности организации с просьбой созвать заседание из-за принятия Верховной Радой Украины закона о языке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Очередной акт абсурда. Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в следующий понедельник", – написал Николенко.

Он высказал мнение, что функционирование украинского языка в Украине никак не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН.

"Этот закон – наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать. К сожалению, мы наблюдаем за неустанными попытками России маргинализировать ключевую мировую площадку по безопасности. Превратить ее в некое вечернее шоу в стиле первого российского канала пропаганды", – подчеркнул Николенко.

Он добавил, что дату и время проведения заседания должен одобрить глава Совбеза ООН. В мае этот пост занимает представитель Индонезии.

Как сообщали Українські Новини, 14 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об украинском языке после того, как Рада отказалась отменить результаты голосования.

Ранее, 25 апреля, Рада приняла соответствующий закон.