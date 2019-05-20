Гройсман закликає Зеленського негайно внести нову кандидатуру на посаду прем'єра

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликає Президента Володимира Зеленського негайно внести нову кандидатуру на посаду прем'єра.\r\nПро це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.\r\n"Я вважаю, що зараз новообраний Президент повинен негайно - я цього вимагаю - внести кандидатуру нового прем'єр-міністра і нового уряду і працювати", - сказав він.\r\nУ свою чергу політолог Володимир Фесенко зазначив, що нового прем'єр-міністра і уряд може призначити тільки коаліція нового скликання Верховної Ради.\r\n"Завтра Президент зустрічається з лідерами фракцій, він може це питання з ними обговорити, і якщо буде рішення депутатів, Президент може це зробити, тому що він вносить кандидатуру прем'єра", - вважає Гройсман.\r\nВін не відповів на питання, хто буде виконувати його обов'язки до призначення нового прем'єра.\r\n"Коли Президент закликав Кабмін піти у відставку, він, очевидно, знав, що з цим робити далі. Я глибоко переконаний в тому, що це рішення має бути реалізовано, як він цього хотів", - сказав прем'єр.\r\nГройсман запевнив, що буде агітувати парламент підтримати його відставку.\r\n"Якщо будуть питання, які стосуються стабільності держави, я завжди буду поруч", - додав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у понеділок Володимир Зеленський прийняв присягу і став 6-м Президентом.\r\nВін закликав Кабмін піти у відставку і оголосив про розпуск Верховної Ради.\r\nПісля цього Гройсман вирішив подати у відставку.