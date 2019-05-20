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20 травня 2019, понеділок, 23:55 5
Політика 2019-05-20T23:57:22+03:00
Українські Новини
Гройсман закликає Зеленського негайно внести нову кандидатуру на посаду прем'єра

Гройсман закликає Зеленського негайно внести нову кандидатуру на посаду прем'єра

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликає Президента Володимира Зеленського негайно внести нову кандидатуру на посаду прем'єра.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Я вважаю, що зараз новообраний Президент повинен негайно - я цього вимагаю - внести кандидатуру нового прем'єр-міністра і нового уряду і працювати", - сказав він.

У свою чергу політолог Володимир Фесенко зазначив, що нового прем'єр-міністра і уряд може призначити тільки коаліція нового скликання Верховної Ради.

"Завтра Президент зустрічається з лідерами фракцій, він може це питання з ними обговорити, і якщо буде рішення депутатів, Президент може це зробити, тому що він вносить кандидатуру прем'єра", - вважає Гройсман.

Він не відповів на питання, хто буде виконувати його обов'язки до призначення нового прем'єра.

"Коли Президент закликав Кабмін піти у відставку, він, очевидно, знав, що з цим робити далі. Я глибоко переконаний в тому, що це рішення має бути реалізовано, як він цього хотів", - сказав прем'єр.

Гройсман запевнив, що буде агітувати парламент підтримати його відставку.

"Якщо будуть питання, які стосуються стабільності держави, я завжди буду поруч", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Володимир Зеленський прийняв присягу і став 6-м Президентом.

Він закликав Кабмін піти у відставку і оголосив про розпуск Верховної Ради.

Після цього Гройсман вирішив подати у відставку.

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