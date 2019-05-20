Фінал "Ігри престолів": соцмережі заполонили меми та обговорення останньої серії епічного серіалу

Остання серія заключного сезону "Гра престолів" розійшлася на меми, а шанувальники серіалу не прийшли до єдиної думки з приводу фіналу серіалу.\r\nТі, хто вже встиг подивитися заключний епізод, відразу ж кинулися в соцмережі, щоб поділитися своїми емоціями з іншими шанувальниками і разом з ними погорювати про закінчення серіалу, до героїв якого вже встигли звикнути і заполонили їх своїми обговореннями, коментарями і мемами.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nА тим часом, петиція з вимогою перезняти 8 сезон "Ігри престолів" зібрала вже мільйон підписів.\r\nА рані HBO пояснив склянку з Starbucks у Дейенеріс серії "Ігри престолів", а соцмережі сміялися над кіноляпом.\r\nТакож в промофото до передостанній серії "Ігри престолів" у Джеймі Ланністеров виросла нова рука.