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20 травня 2019, понеділок, 22:03 30
Президент 2019-05-20T22:13:00+03:00
Українські Новини
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій

Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій

Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram

Дружина Президента Володимира Зеленського Олена Зеленська, яка сьогодні стала першою леді України після того, як її чоловік склав присягу і вступив на посаду, створила свій офіційний обліковий запис в соціальній мережі Instagram, повідомляють Українські Новини.

Станом на 21:50 на сторінці Зеленської olenazelenska_official шість фотографій, які зроблені на інавгурації.

На трьох з них вона позує разом з чоловіком, один з цих знімків і сам Зеленський опублікував сьогодні вранці на своїх офіційних акаунтах. На інших трьох - позує перед камерами, ймовірно, в Маріїнському парку.

 
 
 
 
 
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Починаємо...

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

В описі сторінки Зеленська написала "The newbie First Lady" (нова перша леді, - ред.).

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Наразі в неї 296 тис. підписників, кількість яких стрімко збільшується, і дві сторіз - на одній вона поправляє краватку новому Президенту, а на другій - робить з ним селфі.

Як повідомляли Українські Новини, дружина Зеленського на інавгурацію одягла елегантний наряд і прикраси від українських дизайнерів.

Зеленська заявляла, що хоче залишитися поза "інформаційного поля" і працювати в "95 кварталі".

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