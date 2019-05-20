Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій

Дружина Президента Володимира Зеленського Олена Зеленська, яка сьогодні стала першою леді України після того, як її чоловік склав присягу і вступив на посаду, створила свій офіційний обліковий запис в соціальній мережі Instagram, повідомляють Українські Новини.\r\nСтаном на 21:50 на сторінці Зеленської olenazelenska_official шість фотографій, які зроблені на інавгурації.\r\n\r\nНа трьох з них вона позує разом з чоловіком, один з цих знімків і сам Зеленський опублікував сьогодні вранці на своїх офіційних акаунтах. На інших трьох - позує перед камерами, ймовірно, в Маріїнському парку.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nПочинаємо...\r\nДопис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 19 Тра 2019 р. о 11:51 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВ описі сторінки Зеленська написала "The newbie First Lady" (нова перша леді, - ред.).\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nДопис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 20 Тра 2019 р. о 7:31 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНаразі в неї 296 тис. підписників, кількість яких стрімко збільшується, і дві сторіз - на одній вона поправляє краватку новому Президенту, а на другій - робить з ним селфі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, дружина Зеленського на інавгурацію одягла елегантний наряд і прикраси від українських дизайнерів.\r\nЗеленська заявляла, що хоче залишитися поза "інформаційного поля" і працювати в "95 кварталі".