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20 травня 2019, понеділок, 21:30 14
Політика 2019-05-20T22:01:32+03:00
Українські Новини
Закликом до Кабміну подати у відставку Зеленський взяв на себе відповідальність за всі майбутні загрози, - Гро

Закликом до Кабміну подати у відставку Зеленський взяв на себе відповідальність за всі майбутні загрози, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що закликом до Кабінету міністрів подати у відставку Президент Володимир Зеленський взяв на себе відповідальність за всі майбутні загрози.

Про це він заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я запропонував Президенту, парламенту, щоб ми спільно сформували порядок денний і дуже швидко почали приймати рішення, які зроблять Україну сильнішою. Президент вибрав інший шлях і я вважаю, що він сьогодні своєю заявою взяв на себе всю відповідальність перед тими загрозами в майбутньому, які є в порядку денному",- сказав він.

За його словами, для нього залишається пріоритетом майбутнє країни.

Він подякував українцям за три роки своєї роботи на посту прем'єра.

На запитання журналістів прем'єр не відповідав.

Як повідомляли Українські Новин, у понеділок Володимир Зеленський прийняв присягу і став 6-м Президентом.

Він закликав Кабмін піти у відставку і оголосив про розпуск Верховної Ради.

Після цього Гройсман вирішив подати у відставку.

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