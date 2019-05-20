Закликом до Кабміну подати у відставку Зеленський взяв на себе відповідальність за всі майбутні загрози, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що закликом до Кабінету міністрів подати у відставку Президент Володимир Зеленський взяв на себе відповідальність за всі майбутні загрози.\r\nПро це він заявив на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Я запропонував Президенту, парламенту, щоб ми спільно сформували порядок денний і дуже швидко почали приймати рішення, які зроблять Україну сильнішою. Президент вибрав інший шлях і я вважаю, що він сьогодні своєю заявою взяв на себе всю відповідальність перед тими загрозами в майбутньому, які є в порядку денному",- сказав він.\r\nЗа його словами, для нього залишається пріоритетом майбутнє країни.\r\nВін подякував українцям за три роки своєї роботи на посту прем'єра.\r\nНа запитання журналістів прем'єр не відповідав.\r\nЯк повідомляли Українські Новин, у понеділок Володимир Зеленський прийняв присягу і став 6-м Президентом.\r\nВін закликав Кабмін піти у відставку і оголосив про розпуск Верховної Ради.\r\nПісля цього Гройсман вирішив подати у відставку.