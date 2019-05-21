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21.05.19 11:00 Круглый стол: "Финансовый лизинг в Украине: текущее состояние и перспективы развития"

21 травня 2019, вівторок, 06:45 38
Фінанси 2019-05-21T09:45:02+03:00
Українські Новини
НБУ зміцнив гривню у вівторок: офіційний курс валют після інавгурації Зеленського

НБУ зміцнив гривню у вівторок: офіційний курс валют після інавгурації Зеленського

Гроші.
Гроші.

Після пониження курсу в день інавгурації Зеленського, національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 травня, на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ знизив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 20 травня, на 2,53 коп. до 26,3682 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3339,5084
100 доларів США 2620,2895
100 швейцарських франків 2597,9555
1000 ієн 238,5324
10 російських рублів 4,0632
100 євро 2926,0773

Як повідомляли Українські Новини, міжбанк зміцнив гривню на 20 копійок в день інавгурації Зеленського, долар продовжує стрімко падати.

Тим часом Володимир Зеленський зачитав присягу і вступив на посаду Президента України.

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