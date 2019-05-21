НБУ зміцнив гривню у вівторок: офіційний курс валют після інавгурації Зеленського

Після пониження курсу в день інавгурації Зеленського, національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 травня, на 16,53 коп. до 26,2029 UAH\/USD.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговельний день НБУ знизив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 20 травня, на 2,53 коп. до 26,3682 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3339,5084\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2620,2895\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2597,9555\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n238,5324\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0632\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2926,0773\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, міжбанк зміцнив гривню на 20 копійок в день інавгурації Зеленського, долар продовжує стрімко падати.\r\nТим часом Володимир Зеленський зачитав присягу і вступив на посаду Президента України.