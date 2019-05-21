НБУ зміцнив гривню у вівторок: офіційний курс валют після інавгурації Зеленського

Після пониження курсу в день інавгурації Зеленського, національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 травня, на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ знизив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 20 травня, на 2,53 коп. до 26,3682 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3339,5084 100 доларів США 2620,2895 100 швейцарських франків 2597,9555 1000 ієн 238,5324 10 російських рублів 4,0632 100 євро 2926,0773

Як повідомляли Українські Новини, міжбанк зміцнив гривню на 20 копійок в день інавгурації Зеленського, долар продовжує стрімко падати.

Тим часом Володимир Зеленський зачитав присягу і вступив на посаду Президента України.