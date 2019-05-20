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20 травня 2019, понеділок, 20:17 10
Політика 2019-05-21T01:15:03+03:00
Українські Новини
Порошенко заявив, що знову піде на вибори президента України

Порошенко заявив, що знову піде на вибори президента України

Петро Порошенко заявив, що має намір взяти участь у виборах президента країни в 2024 році. Про це повідомляється в його інтерв'ю німецькому виданню Die Welt

"Так, я постараюся взяти участь у наступних президентських виборах", - сказав Порошенко. Також він підкреслив, що готовий допомогти порадою Володимиру Зеленському.

Він додав, що його президентські амбіції пов'язані не з намаганням якомога довше утриматися при владі, а щоб "не втратити досягнуте" при його терміні".

Нагадаємо, що Порошенко звернувся до Зеленському напередодні інавгурації. А суд почав розгляд позову до Порошенка і топ-чиновників про заборону на виїзд з України.

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