подписаться на рассылку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
17 мая 2019, пятница, 14:14 2673
Судебная власть 2019-05-17T14:18:45+03:00
Українські Новини
Суд начал рассмотрение иска к Порошенко и топ-чиновникам о запрете на выезд из Украины

Суд начал рассмотрение иска к Порошенко и топ-чиновникам о запрете на выезд из Украины

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 17 мая, Окружной административный суд Киева открыл производство по делу касательно иска к Президенту Петру Порошенко, топ-чиновникам о запрете для них после парламентских и президентских выборов выезда из Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, сообщается, что дело будут рассматривать в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

В пресс-службе суда уточнили, что иск касается Президента Петра Порошенко, спикера ВР Андрея Парубия, премьера Владимира Гройсмана, председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, более 50 народных депутатов, более 40 членов правительства, судей Верховного суда и членов ВККСУ. В общем 180 третьих лиц.

Отмечается, что истец просит суд запретить топ-чиновникам выезжать из страны после президентских выборов и выборов в Верховную Раду.

Кроме того, бездеятельность Нацполиции и СБУ также требуют признать противоправной.

По утверждениям истца, бездействие ведомств привело к организованной преступности среди лиц, занимающих политические должности, которые могли совершать коррупционные преступления.

"Ранее суд открыл производство по иску Александра Дубинского, который также просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов", - добавили в пресс-службе суда.

Как сообщали Українські Новини, всего в суд с просьбой запретить выезд за границу Порошенко и еще ряду чиновников и судей обратились экс-депутат Жвания, ведущий "1+1" Дубинский и еще один истец, имя которого не названо.

Позже Жвания стал отрицать, что просил суд запретить Порошенко и еще 180 чиновникам выезд за границу.

Больше новостей о: Владимир Гройсман Андрей Парубий Андрей Коболев Петр Порошенко

Архив
Новости
Под Киевом задержали двух иностранцев, подозреваемых в похищении человека 14:56
Министр молодежи и спорта в апреле утроил свой оклад 14:50
Ассоциация газового рынка поддерживает прекращение кризиса в газораспределительной отрасли 14:37
Суд установил гендиректору "Укрбуд девелопмента" Майбороде залог два млн гривен 14:35 Документ
Трудовая миграция лишает Украину потенциала для экономического развития, – Устенко 14:17
больше новостей
В ряде областей объявили штормовое предупреждение 10:32
Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде" 06:00
Комитет Рады поддержал отставку министра Ревы, назвавшего жителей Донецка и Луганска "мразями" 18:48
Стало известно, кто представит Германию на инаугурации Зеленского 13:07
Дом, в котором имеет квартиру жена Зеленского. Фото:
Журналисты показали элитный дом в Крыму, в котором купила квартиру жена Зеленского 11:14
больше новостей
Комитет Рады поддержал отставку министра Ревы, назвавшего жителей Донецка и Луганска "мразями" 18:48
Латвийского посла просят вмешаться в незаконные действия силовиков на Сумской таможне 09:30
Украинцы заплатили 36 миллионов за рекламу "правительства Гройсмана", – ЧЕСНО 14:18 Инфографика
Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая 12:25
Директор "Укрпочты" признался, что у него 2 паспорта, что запрещено украинским законом 08:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok