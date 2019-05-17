Суд начал рассмотрение иска к Порошенко и топ-чиновникам о запрете на выезд из Украины

Сегодня, 17 мая, Окружной административный суд Киева открыл производство по делу касательно иска к Президенту Петру Порошенко, топ-чиновникам о запрете для них после парламентских и президентских выборов выезда из Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, сообщается, что дело будут рассматривать в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

В пресс-службе суда уточнили, что иск касается Президента Петра Порошенко, спикера ВР Андрея Парубия, премьера Владимира Гройсмана, председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, более 50 народных депутатов, более 40 членов правительства, судей Верховного суда и членов ВККСУ. В общем 180 третьих лиц.

Отмечается, что истец просит суд запретить топ-чиновникам выезжать из страны после президентских выборов и выборов в Верховную Раду.

Кроме того, бездеятельность Нацполиции и СБУ также требуют признать противоправной.

По утверждениям истца, бездействие ведомств привело к организованной преступности среди лиц, занимающих политические должности, которые могли совершать коррупционные преступления.

"Ранее суд открыл производство по иску Александра Дубинского, который также просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов", - добавили в пресс-службе суда.

Как сообщали Українські Новини, всего в суд с просьбой запретить выезд за границу Порошенко и еще ряду чиновников и судей обратились экс-депутат Жвания, ведущий "1+1" Дубинский и еще один истец, имя которого не названо.

Позже Жвания стал отрицать, что просил суд запретить Порошенко и еще 180 чиновникам выезд за границу.