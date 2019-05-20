підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 травня 2019, понеділок, 18:05 16
Судова влада 2019-05-20T18:45:01+03:00
Українські Новини
Підозрюваний у вбивстві Гандзюк кримінальний авторитет Левін заочно арештований

Підозрюваний у вбивстві Гандзюк кримінальний авторитет Левін заочно арештований

Катерина Гандзюк. Фото: Катерина Гандзюк/Facebook
Катерина Гандзюк. Фото: Катерина Гандзюк/Facebook

Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це в Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передають Українські Новини.

"Міжнародний розшук одного з організаторів нападу, що спричинив смерть Катерини Гандзюк, нарешті розблоковано! Слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено постанову про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомила вона.

Постанова набуде чинності через 5 днів.

Після набрання рішенням чинності Генеральною прокуратурою буде представлено екстрадиційний пакет документів для Національного бюро Інтерполу України.

Після цього Левіна буде оголошено в міжнародний розшук Інтерполу.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного по справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт.

Також в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк.

Також у справі Гандзюк до суду передали обвинувальний акт стосовно 5 осіб.

Більше новин про: вбивство Катерини Гандзюк Кримінальний авторитет Заочний арешт

Архів
Новини
Британська авіакомпанія закриває рейс з Лондона до Києва з жовтня 18:58
Близько 50 нардепів-мажоритарників, Труханов, Кернес та інші мери об'єднаються на виборах в Раду, – Хомутиннік 18:33
Віце-прем'єр Кириленко висловився про відставку Гройсмана і заявив, що "перемогли емоції" 18:32
Поліція взяла під охорону екс-заступник голови Адміністрації Портнова 18:17
Підозрюваний у вбивстві Гандзюк кримінальний авторитет Левін заочно арештований 18:05
більше новин
Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації 19:13
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Кличко розповів про хід робіт на новому пішохідному мосту в столиці 19:05
Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі 11:19
Кличко приїхав на інавгурацію на велосипеді 13:15 Відео
більше новин
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший
Сайт АП оновили під Президента Зеленського 12:17
Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото:
Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського 23:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok