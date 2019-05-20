Підозрюваний у вбивстві Гандзюк кримінальний авторитет Левін заочно арештований

Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це в Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передають Українські Новини.

"Міжнародний розшук одного з організаторів нападу, що спричинив смерть Катерини Гандзюк, нарешті розблоковано! Слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено постанову про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомила вона.

Постанова набуде чинності через 5 днів.

Після набрання рішенням чинності Генеральною прокуратурою буде представлено екстрадиційний пакет документів для Національного бюро Інтерполу України.

Після цього Левіна буде оголошено в міжнародний розшук Інтерполу.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного по справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт.

Також в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк.

Також у справі Гандзюк до суду передали обвинувальний акт стосовно 5 осіб.