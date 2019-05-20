Підозрюваний у вбивстві Гандзюк кримінальний авторитет Левін заочно арештований

Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.\r\nПро це в Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передають Українські Новини.\r\n"Міжнародний розшук одного з організаторів нападу, що спричинив смерть Катерини Гандзюк, нарешті розблоковано! Слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено постанову про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомила вона.\r\nПостанова набуде чинності через 5 днів.\r\nПісля набрання рішенням чинності Генеральною прокуратурою буде представлено екстрадиційний пакет документів для Національного бюро Інтерполу України.\r\nПісля цього Левіна буде оголошено в міжнародний розшук Інтерполу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, підозрюваного по справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт.\r\nТакож в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк.\r\nТакож у справі Гандзюк до суду передали обвинувальний акт стосовно 5 осіб.