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20 травня 2019, понеділок, 14:42 58
Зовнішня політика 2019-05-20T17:00:03+03:00
Українські Новини
Єлизавета ІІ привітала Зеленського з інавгурацією

Єлизавета ІІ привітала Зеленського з інавгурацією

Єлизавета друга. Фото: mambolook.com
Єлизавета друга. Фото: mambolook.com

Королева Великобританії Єлизавета ІІ привітала Президента Володимира Зеленського з вступом на посаду.

Про це йдеться в повідомленні Британського посольства в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Сьогодні, з нагоди інавгурації, її Величність Королева Великобританії послала свої найкращі побажання новому Президентові України Володимиру Зеленському", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Путін не буде вітати Зеленського.

Тим часом, 20 травня у Верховній Раді о 10:00 відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

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