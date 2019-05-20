Єлизавета ІІ привітала Зеленського з інавгурацією

Королева Великобританії Єлизавета ІІ привітала Президента Володимира Зеленського з вступом на посаду.

Про це йдеться в повідомленні Британського посольства в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Сьогодні, з нагоди інавгурації, її Величність Королева Великобританії послала свої найкращі побажання новому Президентові України Володимиру Зеленському", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Путін не буде вітати Зеленського.

Тим часом, 20 травня у Верховній Раді о 10:00 відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського.