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20 травня 2019, понеділок, 13:53 33
Суспільство 2019-05-20T14:45:01+03:00
Українські Новини
Українців попередили про сильні дощі, грози і пориви вітру

Українців попередили про сильні дощі, грози і пориви вітру

Вітер. Фото: Gismeteo
Вітер. Фото: Gismeteo

Сьогодні, 20 травня, у деяких областях України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що негода торкнеться Вінницької області та західних областей.

"За даними Укргідрометцентру, 20 травня в західних областях та на Вінниччині грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах і Прикарпатті вдень значні дощі (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Раніше потужна злива затопила вулиці і двори у Рівненській області.

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