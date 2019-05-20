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20 травня 2019, понеділок, 11:52 29
Політика 2019-05-20T11:57:44+03:00
Українські Новини
Зеленський прийняв рапорт Авакова і командувачів ЗСУ

Зеленський прийняв рапорт Авакова і командувачів ЗСУ

Президент Володимир Зеленський прийняв рапорт міністра оборони Степана Полторака, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і командувачів Збройних сил.

Міністр віддав рапорт в ході церемонії надання військових почестей Зеленському як новому Президенту.

Після цього Зеленському були представлені Аваков і командувачі ВСУ, відбулася церемонія підняття державного прапора та прапора Президента, пролунав гімн.

На завершення заходу воїни почесної варти пройшли урочистим маршем перед Президентом-Верховним головнокомандувачем.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман звернувся до Зеленського.

Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.

Також Зеленський в ході свого виступу заявив про розпуск Ради.

Раніше Зеленський приніс присягу і став 6-м Президентом України.

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