Зеленський прийняв рапорт Авакова і командувачів ЗСУ

Президент Володимир Зеленський прийняв рапорт міністра оборони Степана Полторака, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і командувачів Збройних сил.\r\nМіністр віддав рапорт в ході церемонії надання військових почестей Зеленському як новому Президенту.\r\nПісля цього Зеленському були представлені Аваков і командувачі ВСУ, відбулася церемонія підняття державного прапора та прапора Президента, пролунав гімн.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНа завершення заходу воїни почесної варти пройшли урочистим маршем перед Президентом-Верховним головнокомандувачем.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гройсман звернувся до Зеленського.\r\nЗеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.\r\nТакож Зеленський в ході свого виступу заявив про розпуск Ради.\r\nРаніше Зеленський приніс присягу і став 6-м Президентом України.