Гройсман обратился к Зеленскому

Премьер-министр Владимир Гройсман желает Президенту Владимир Зеленскому успехов в служении на благо Украины.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства... Успехов в служении на благо Украины, господин Президент!", - написал он.

По его словам, Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса, и процесс передачи власти так же прошел честно, прозрачно и мирно.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский перешел на русский, говоря о войне на Донбассе.

Также Зеленский в ходе своего выступления заявил о роспуске Рады.

Ранее Зеленский принес присягу и стал 6-м Президентом Украины.