Гройсман обратился к Зеленскому

Премьер-министр Владимир Гройсман желает Президенту Владимир Зеленскому успехов в служении на благо Украины.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства... Успехов в служении на благо Украины, господин Президент!", - написал он.\r\nПо его словам, Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса, и процесс передачи власти так же прошел честно, прозрачно и мирно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский перешел на русский, говоря о войне на Донбассе.\r\nТакже Зеленский в ходе своего выступления заявил о роспуске Рады.\r\nРанее Зеленский принес присягу и стал 6-м Президентом Украины.