Порошенко звільнив Турчинова

Президент Петро Порошенко звільнив секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Турчинова, який раніше подав у відставку.\r\nПро це йдеться в указі №297 від 19 травня, передають Українські Новини.\r\nТурчинов подав у відставку 17 травня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко звільнив голову Адміністрації Президента Ігоря Райніна і його заступника Сергія Марченка.\r\nТакож Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори до Ради.\r\nТурчинов заявив про підтримку Порошенка на виборах Президента.