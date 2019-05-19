підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
19 травня 2019, неділя, 22:33 23
Президент 2019-05-19T23:45:01+03:00
Українські Новини
Порошенко звільнив Турчинова

Порошенко звільнив Турчинова

Олександр Турчинов. Фото: NGUmainpage/Facebook
Олександр Турчинов. Фото: NGUmainpage/Facebook

Президент Петро Порошенко звільнив секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Турчинова, який раніше подав у відставку.

Про це йдеться в указі №297 від 19 травня, передають Українські Новини.

Турчинов подав у відставку 17 травня.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко звільнив голову Адміністрації Президента Ігоря Райніна і його заступника Сергія Марченка.

Також Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори до Ради.

Турчинов заявив про підтримку Порошенка на виборах Президента.

Більше новин про: РНБО Олександр Турчинов звільнення Петро Порошенко

Архів
Новини
Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото:
Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського 23:33
Порошенко звільнив першого заступника голови АП Ковальчука відразу з двох посад 23:09
Трамп назвав три ситуації, в яких вважає аборти допустимими 22:59
Порошенко звільнив Турчинова 22:33
Порошенко звільнив Марчука з посади представника України в ТКГ 22:24
більше новин
Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації 19:13
Порошенко дав нові поради Зеленському 14:53
"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні 14:20
Інавгурація Зеленського: де в Києві перекриють рух 13:57
"Динамо" здобуло феєричну перемогу над "Маріуполем" відео голів 19:00
більше новин
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Переможець Євробачення-2019 Duncan Laurence з Нідерландів. Фото: eurovision.ua
Нідерланди перемогли на Євробаченні вперше за 44 роки 08:21 Інфографіка
Порошенко встановив День батька у третю неділю червня 19:37
Порошенко звільнив Демчину з посади заступника голови СБУ 22:32
Росія відмовилася допомогти Україні розслідувати справу про депортацію кримських татар, - прокуратура 16:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok