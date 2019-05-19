Порошенко звільнив Турчинова

Президент Петро Порошенко звільнив секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Турчинова, який раніше подав у відставку.

Про це йдеться в указі №297 від 19 травня, передають Українські Новини.

Турчинов подав у відставку 17 травня.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко звільнив голову Адміністрації Президента Ігоря Райніна і його заступника Сергія Марченка.

Також Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори до Ради.

Турчинов заявив про підтримку Порошенка на виборах Президента.