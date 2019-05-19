Гучний скандал спалахнув на Євробаченні-2019 через Палестину

Черговий скандал розгорівся навколо Євробачення в 2019 році в Ізраїлі – під час трансляції конкурсу в кадр кілька разів потрапив прапор Палестини.\r\nПро це повідомив Jerusalem Post.\r\n\r\nTHE ICELAND ACT IS ACTUALLY ICONIC FOR DOING THAT! #eurovision #iceland #palestine pic.twitter.com\/FWUfohbntZ\r\n— 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐚 | #purplebeck (@sieouls) 18 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЗнову демонстрація прапора Палестини сталася під час виступу Мадонни, яка брала участь в конкурсі в якості запрошеного гостя.\r\nПід час виконання композиції Future двоє танцюристів повернулися спинами до глядачів. На спині у одного з них був прапор Ізраїлю, а в іншого - прапор Палестини.\r\n\r\nПісля цього група Hatari у своєму офіційному акаунті в соціальній мережі Instagram опублікувала прапор Палестини.\r\n\r\nЄвропейський мовний союз пізніше жорстко засудив демонстрацію прапора Палестини на конкурсі.\r\n"Пісенний конкурс Євробачення є неполітичною подією, і це прямо суперечить правилам конкурсу. Банери були швидко видалені, а наслідки цих дій будуть обговорюватися консультативною групою (виконавчою радою конкурсу) після завершення конкурсу", - сказано в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, журі Білорусі відсторонили від голосування у фіналі конкурсу.\r\nРаніше стало відомо, що Україна не візьме участь у конкурсі в цьому році.