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19 травня 2019, неділя, 17:24 55
Шоу-бізнес 2019-05-19T18:00:02+03:00
Українські Новини
Гучний скандал спалахнув на Євробаченні-2019 через Палестину

Гучний скандал спалахнув на Євробаченні-2019 через Палестину

Черговий скандал розгорівся навколо Євробачення в 2019 році в Ізраїлі – під час трансляції конкурсу в кадр кілька разів потрапив прапор Палестини.

Про це повідомив Jerusalem Post.

Знову демонстрація прапора Палестини сталася під час виступу Мадонни, яка брала участь в конкурсі в якості запрошеного гостя.

Під час виконання композиції Future двоє танцюристів повернулися спинами до глядачів. На спині у одного з них був прапор Ізраїлю, а в іншого - прапор Палестини.

Після цього група Hatari у своєму офіційному акаунті в соціальній мережі Instagram опублікувала прапор Палестини.

Європейський мовний союз пізніше жорстко засудив демонстрацію прапора Палестини на конкурсі.

"Пісенний конкурс Євробачення є неполітичною подією, і це прямо суперечить правилам конкурсу. Банери були швидко видалені, а наслідки цих дій будуть обговорюватися консультативною групою (виконавчою радою конкурсу) після завершення конкурсу", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, журі Білорусі відсторонили від голосування у фіналі конкурсу.

Раніше стало відомо, що Україна не візьме участь у конкурсі в цьому році.

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