Новообраний Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому полонених Кремля. Пам'ять про уроки минулого робить нас людьми", - написав Зеленський.

Також він додав, що необхідно зробити все можливе, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не повторювалися в майбутньому.

Як повідомляли Українські Новини, Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом.

Раніше з'явилася програма заходів і концертів до Дня Європи в Києві.