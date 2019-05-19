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19 травня 2019, неділя, 16:49 44
Політика 2019-05-19T17:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій

Володимир Зеленський. Фото: YouTube
Володимир Зеленський. Фото: YouTube

Новообраний Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому полонених Кремля. Пам'ять про уроки минулого робить нас людьми", - написав Зеленський.

Також він додав, що необхідно зробити все можливе, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не повторювалися в майбутньому.

Як повідомляли Українські Новини, Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом.

Раніше з'явилася програма заходів і концертів до Дня Європи в Києві.

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