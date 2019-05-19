Новообраний Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій.\r\nПро це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому полонених Кремля. Пам'ять про уроки минулого робить нас людьми", - написав Зеленський.\r\nТакож він додав, що необхідно зробити все можливе, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не повторювалися в майбутньому.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом.\r\nРаніше з'явилася програма заходів і концертів до Дня Європи в Києві.