Сегодня День памяти жертв политических репрессий: мероприятия в Киеве

Сегодня в Украине День памяти жертв политических репрессий - ежегодный национальный памятный день, что приходится на третье воскресенье мая, сообщают Українські Новини.

"С целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии, возрождения национальной памяти, утверждения нетерпимости к любым проявлениям насилия против человечества", - сказано в указе Президента Украины Виктора Ющенко №431/2007 от 21 мая 2007 года.

Традиционно, в День памяти жертв политических репрессий высшие лица государства возлагают цветы к национальному мемориальному заповеднику "Быковнянские могилы". Возложение цветов к памятным знакам происходит также по всей стране, проходят траурные вече и церемонии.

План мероприятий в Киеве:

11:00 - Официальная церемония памяти жертв политических репрессий при участии Президента Петра Порошенко и других чиновников.

12:10 - Возложение цветов и зажжение памятных свечей.

12:30 - Межконфессиональный молебен по жертвам политических репрессий, митинг-реквием и выступление Ансамбля солистов "Благовест".

Также все желающие смогут ознакомиться с фотодокументальной выставкой о репрессированных педагогах "Прерванный урок", которая экспонируется при входе в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Бесплатные автобусы будут курсировать с 9:00 до 15:00 от станции метро "Лесная" до заповедника (выход из метро в направлении г. Бровары).

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского объяснили, почему хотели провести инаугурацию именно 19 мая.

Также Киев встретит день Европы 19 мая большим концертом, хотя Вятрович запрещал Зеленскому в этот день принимать присягу из-за траура по жертвам репрессий. МИД заявил, что в центре Киева 19 мая пройдут концерты детей и звезд мировой оперы.

Кроме того, появилась программа мероприятий и концертов ко Дню Европы в Киеве.