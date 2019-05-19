Склад колишньої військової частини загорівся в Одесі

Вранці 19 травня будівля на території колишньої військової частини зайнялася в Одесі.\r\nПро це повідомила Odessa Online.\r\nТак, сьогодні вранці пожежа почалася в одноповерховій будівлі, попередньо вдалося з'ясувати, що горить склад на вул. Світанку. На той момент вогонь вже охопив близько 500 квадратних метрів.\r\nНа місце події прибули пожежники, місцеві жителі спостерігають сильне задимлення в районі пожежі. У той же час, як повідомила прес-служба ДСНС Одещини, постраждалих в результаті пожежі немає – будівля, яка загорілась, була покинута.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, через пожежу в Одеській області загинуло 80 свиней.\r\nВ Житомирській області знайшли вибухонебезпечні склади з вкраденими боєприпасами.