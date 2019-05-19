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19 травня 2019, неділя, 14:47 50
Події 2019-05-19T14:52:04+03:00
Українські Новини
Склад колишньої військової частини загорівся в Одесі

Склад колишньої військової частини загорівся в Одесі

Вранці 19 травня будівля на території колишньої військової частини зайнялася в Одесі.

Про це повідомила Odessa Online.

Так, сьогодні вранці пожежа почалася в одноповерховій будівлі, попередньо вдалося з'ясувати, що горить склад на вул. Світанку. На той момент вогонь вже охопив близько 500 квадратних метрів.

На місце події прибули пожежники, місцеві жителі спостерігають сильне задимлення в районі пожежі. У той же час, як повідомила прес-служба ДСНС Одещини, постраждалих в результаті пожежі немає – будівля, яка загорілась, була покинута.

Як повідомляли Українські Новини, через пожежу в Одеській області загинуло 80 свиней.

В Житомирській області знайшли вибухонебезпечні склади з вкраденими боєприпасами.

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