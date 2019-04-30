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30 апреля 2019, вторник, 21:54 240
Происшествия 2019-04-30T21:54:59+03:00
Українські Новини
Из-за пожара в Одесской области погибло 80 свиней

Из-за пожара в Одесской области погибло 80 свиней

80 свиней погибли в результате пожара на свиноферме в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, передают Українські Новини.

Сообщается, что в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пригороде районного центра Болград горит свинокомплекс.

Пожар удалось ликвидировать на площади 400 кв. м.

В результате пожара погибло 80 голов свиней, спасен рядом расположенный корпус и 120 свиней.

Также продуктами горения отравился мужчина, он был госпитализирован в больницу.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве произошел пожар в приюте для кошек.

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