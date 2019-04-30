Из-за пожара в Одесской области погибло 80 свиней

80 свиней погибли в результате пожара на свиноферме в Одесской области.\r\nОб этом сообщила пресс-служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, передают Українські Новини.\r\nСообщается, что в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пригороде районного центра Болград горит свинокомплекс.\r\nПожар удалось ликвидировать на площади 400 кв. м.\r\nВ результате пожара погибло 80 голов свиней, спасен рядом расположенный корпус и 120 свиней.\r\nТакже продуктами горения отравился мужчина, он был госпитализирован в больницу.\r\nПричина возгорания устанавливается.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве произошел пожар в приюте для кошек.