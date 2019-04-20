В Одессе горит 12-этажный торговый центр, людей эвакуируют

Сегодня, 20 апреля, в Одессе из торгового центра правоохранители проводят эвакуацию людей из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что на втором этаже торгового центра на улице Черняховского наблюдается сильное задымление.

По данным очевидцев, пожар начался на нижних этажах здания, и огонь очень быстро распространился вверх. Сейчас огонь дошел до 12-го этажа. Причина пожара устанавливается.

"По неподтвержденной пока информации, на фасаде дома загорелся кондиционер, и от него огонь быстро распространился вверх", - говорится в сообщении.

Спасатели и полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников.

Как сообщали Українські Новини, в центре Львова горел торговый центр, пострадавших нет.

Ранее также ночью в киевском ТРЦ Art Mall произошел пожар.