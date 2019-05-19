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19 травня 2019, неділя, 13:17 33 Карта
Життя 2019-05-19T16:00:03+03:00
Українські Новини
У день інавгурації Зеленського над частиною України нависнуть грозові хмари

У день інавгурації Зеленського над частиною України нависнуть грозові хмари

Хмари. Фото: pixabay
Хмари. Фото: pixabay

20 травня, в день інавгурації Зеленського, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, дощ, вдень місцями значний дощ, гроза. Вітер південно-східний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +19...+26 градусів.

У Карпатах вночі помірний, вдень значний дощ, місцями гроза, пориви вітру 15-20 м/с, температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +10...+15 градусів на курортах (Моршин, Трусковець, Свалява), вдень помірний дощ, вдень значний дощ, температура повітря в Моршині вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градусів, у Трускавці вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градусів, у Сваляві, вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність без опадів, лише у Вінницькій області вночі невеликий, вдень помірний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Вінницькій області місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі +8...+15, вдень +21...+27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

18 травня температура води в Чорному і Азовському морях 18 - 23 градуси, у Дніпрі біля Києва - 17 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, в окремих областях України різко погіршиться погода до небезпечного рівня.

Також град і шквальний вітер перекинуться на більшу частину України: синоптик дала прогноз на тиждень.

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