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19 травня 2019, неділя, 11:13 32
Силові структури 2019-05-19T12:30:02+03:00
Українські Новини
На фронті окупанти відповіли за чотирьох поранених військових, втративши вбитими двох "бійців"

На фронті окупанти відповіли за чотирьох поранених військових, втративши вбитими двох "бійців"

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 18 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в четвер, 18 травня, 4 українських військовослужбовців поранено.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"18 травня озброєні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152- і 122-мм і мінометів калібрів 120 і 82-мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: тричі з мінометів калібру 82-мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Піски; чотири рази з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля міста Авдіївка; зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Новоселівка Друга; двічі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Мар'їнка та Піщевик.

Внаслідок обстрілу чотири військовослужбовці Об'єднаних отримали поранення.

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 18 травня двох окупанта було вбито, ще трьох - поранено.

З початку поточної доби ворог з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Водяне в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки, а також житлові будинки в Золотому і Новоолександрівці.

Раніше бойовики 7 разів обстріляли позиції ВСУ, застосувавши заборонене озброєння.

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