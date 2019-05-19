На фронті окупанти відповіли за чотирьох поранених військових, втративши вбитими двох "бійців"

Бойовики 18 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в четвер, 18 травня, 4 українських військовослужбовців поранено.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"18 травня озброєні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152- і 122-мм і мінометів калібрів 120 і 82-мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.\r\nУ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: тричі з мінометів калібру 82-мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Піски; чотири рази з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля міста Авдіївка; зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Новоселівка Друга; двічі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Мар'їнка та Піщевик.\r\nВнаслідок обстрілу чотири військовослужбовці Об'єднаних отримали поранення.\r\nНа кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.\r\nЗа даними розвідки Об'єднаних сил, 18 травня двох окупанта було вбито, ще трьох - поранено.\r\nЗ початку поточної доби ворог з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Водяне в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".\r\nВтрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки, а також житлові будинки в Золотому і Новоолександрівці.\r\n\r\nРаніше бойовики 7 разів обстріляли позиції ВСУ, застосувавши заборонене озброєння.\r\n