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19 травня 2019, неділя, 09:00 41
Суспільство 2019-05-19T12:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій: заходи в Києві

Сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій: заходи в Києві

Биківнянські могили. Фото: Вікіпедія
Биківнянські могили. Фото: Вікіпедія

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій - щорічний національний пам'ятний день, що припадає на третю неділю травня, повідомляють Українські Новини.

"З метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства", - сказано в указі Президента України Віктора Ющенка №431/2007 від 21 травня 2007 року.

Традиційно, в День пам'яті жертв політичних репресій вищі особи держави покладають квіти до національного меморіального заповідника "Биківнянські могили". Покладання квітів до пам'ятних знаків відбувається також всією країною, відбуваються жалобні віче і церемонії.

План заходів у Києві:

  • 11:00 - Офіційна церемонія пам'яті жертв політичних репресій за участю Президента Петра Порошенка та інших чиновників.
  • 12:10 - Покладання квітів та запалення поминальних свічок.
  • 12:30 - Міжконфесійний молебень за жертвами політичних репресій, мітинг-реквієм та виступ Ансамблю солістів "Благовіст".
  • Також всі бажаючі зможуть ознайомитися з фотодокументальною виставкою про репресованих педагогів "Перерваний урок", яка експонується при вході в Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили". Безкоштовні автобуси курсуватимуть з 9:00 до 15:00 від станції метро "Лісова" до заповідника (вихід з метро в напрямку м. Бровари).

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського пояснили, чому хотіли провести інавгурацію саме 19 травня.

Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом, хоча В'ятрович забороняв Зеленському в цей день приймати присягу через жалоби за жертвами репресій. МЗС заявив, що в центрі Києва 19 травня пройдуть концерти дітей і зірок світової опери.

Крім того, з'явилася програма заходів і концертів до Дня Європи в Києві.

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