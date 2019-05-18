Порошенко звільнив Демчину з посади заступника голови СБУ

Президент звільнив Павла Демчину з посади першого заступника голови Служби безпеки України. Відповідний указ був опублікований на сайті Президента сьогодні, 18 травня.\r\n"Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в указі.\r\nДаних про причини звільнення в указі немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за словами Бутусова, Порошенко нагородив одіозного СБУшника Демчину.\r\nТакож Холодницький назвав підозру НАБУ Демчині "казочкою".\r\nРаніше НАБУ склало повідомлення про підозру першому заступнику голови СБУ Демчині.