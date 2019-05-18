Порошенко звільнив Демчину з посади заступника голови СБУ

Президент звільнив Павла Демчину з посади першого заступника голови Служби безпеки України. Відповідний указ був опублікований на сайті Президента сьогодні, 18 травня.

"Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Даних про причини звільнення в указі немає.

Як повідомляли Українські Новини, за словами Бутусова, Порошенко нагородив одіозного СБУшника Демчину.

Також Холодницький назвав підозру НАБУ Демчині "казочкою".

Раніше НАБУ склало повідомлення про підозру першому заступнику голови СБУ Демчині.