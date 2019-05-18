підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
18 травня 2019, субота, 22:32 35
Президент 2019-05-18T23:00:13+03:00
Українські Новини
Порошенко звільнив Демчину з посади заступника голови СБУ

Порошенко звільнив Демчину з посади заступника голови СБУ

Павло Демчина. Фото: прес-центр СБУ
Павло Демчина. Фото: прес-центр СБУ

Президент звільнив Павла Демчину з посади першого заступника голови Служби безпеки України. Відповідний указ був опублікований на сайті Президента сьогодні, 18 травня.

"Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Даних про причини звільнення в указі немає.

Як повідомляли Українські Новини, за словами Бутусова, Порошенко нагородив одіозного СБУшника Демчину.

Також Холодницький назвав підозру НАБУ Демчині "казочкою".

Раніше НАБУ склало повідомлення про підозру першому заступнику голови СБУ Демчині.

Більше новин про: Звільнення з посади Петро Порошенко Павло Демчина

Архів
Новини
Нарколабораторію накрили під Києвом. Фото: Нацполіція
Під Києвом накрили нарколабораторію 23:55
ВВС зніме фільм про отруєння Скрипалів 23:35
Канцлер Австрії Курц оголосив про дострокові вибори 23:13
Порошенко нагородив Волкера орденом Ярослава Мудрого, а Ар'єву присвоїв ранг посла 22:47
Порошенко звільнив Демчину з посади заступника голови СБУ 22:32
більше новин
Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації 19:13
"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні 14:20
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
Вибори в Харкові для мене – це виклик, – Грановський 08:52
більше новин
Поняття віскі, яке не відповідало європейським нормам, виключено із законодавства 17:49
Турчинов подав у відставку 16:52 Документ
Коаліція "Європейська Україна" припинила роботу 10:42
П'ять президентів європейських країн приїдуть на інавгурацію Зеленського 17:25
Ураган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ
Фото дня: ураган-смерч зніс понад 100 гектарів лісу в Житомирській області 22:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok