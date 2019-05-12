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12 мая 2019, воскресенье, 19:03 609
Политика 2019-05-12T19:03:00+03:00
Українські Новини
Порошенко наградил одиозного СБУшника Демчину, - Бутусов

Порошенко наградил одиозного СБУшника Демчину, - Бутусов

Павел Демчина. Фото: пресс-центр СБУ
Павел Демчина. Фото: пресс-центр СБУ

Президент Украины Петр Порошенко присвоил первому замглавы Службы безопасности Украины Павлу Демчине звание генерал-полковник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

Так, Бутусов сообщил, что на сайте Президента не опубликованы указы о награждениях и присвоениях званий № 202 и 203, один из которых предусматривает присвоение звания Демчине.

"На сайте президента не опубликованы указы о награждениях и присвоениях званий № 202 и 203. 201 есть, и есть 204, и уже даже 209-й указ появился. Один из неопубликованных указов предусматривает присвоение первому запреду СБУ – начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павлу Демчине звания генерал-полковник", - написал Бутусов.

По словам Бутусова, вторым указом звание генерал-майора получил первый замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

Как сообщали Українські Новини, Холодницкий назвал подозрение НАБУ Демчине "сказочкой".

Ранее НАБУ составило сообщение о подозрении первого зампреда СБУ Демчины.

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