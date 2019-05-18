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18 травня 2019, субота, 22:15 59
Життя 2019-05-18T23:00:01+03:00
Українські Новини
Фінал Євробачення-2019: онлайн-трансляція

Фінал Євробачення-2019: онлайн-трансляція

Сьогодні, 18 травня, світ дізнається ім'я переможця Євробачення-2019, що проходить в Ізраїлі. Пряму трансляцію фіналу конкурсу веде офіційний Eurovision Song Contest на відеохостингу Youtube.

Трансляція почалася о 22:00 за київським часом.

Сьогодні у фіналі конкурсу за перемогу будуть боротися 26 учасників.

Відкрила фінал Євробачення переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай.

Як повідомляли Українські Новини, за кілька годин до початку фіналу конкурсу стало відомо, що журі Білорусі відсторонили від голосування у фіналі Євробачення-2019.

Раніше перший півфінал Євробачення відбувся 14 травня, переможцями якого стали Кіпр, Словенія, Чехія, Білорусь, Сербія, Австралія, Ісландія, Естонія, Греція та Сан-Марино.

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