Фінал Євробачення-2019: онлайн-трансляція

Сьогодні, 18 травня, світ дізнається ім'я переможця Євробачення-2019, що проходить в Ізраїлі. Пряму трансляцію фіналу конкурсу веде офіційний Eurovision Song Contest на відеохостингу Youtube.\r\nТрансляція почалася о 22:00 за київським часом.\r\nСьогодні у фіналі конкурсу за перемогу будуть боротися 26 учасників.\r\nВідкрила фінал Євробачення переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Dsx4pVjUth0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за кілька годин до початку фіналу конкурсу стало відомо, що журі Білорусі відсторонили від голосування у фіналі Євробачення-2019.\r\nРаніше перший півфінал Євробачення відбувся 14 травня, переможцями якого стали Кіпр, Словенія, Чехія, Білорусь, Сербія, Австралія, Ісландія, Естонія, Греція та Сан-Марино.