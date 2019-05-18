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18 травня 2019, субота, 22:00 39
Президент 2019-05-19T00:00:02+03:00
Українські Новини
Порошенко надав громадянство голові АМПУ Вецкагансу

Порошенко надав громадянство голові АМПУ Вецкагансу

Президент Петро Порошенко надав українське громадянство документалісту і кінооператору Юрію Грузинову, вчителю Києво-Могилянської бізнес-школи Миколі Вінницькому і голові адміністрації морських портів України Райвісу Вецкагансу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"На останньому засіданні комісії з надання громадянства, на підставі звернення Державної міграційної служби, були рекомендовані кілька осіб до прийняття в громадянство України. На підставі подання я прийняв рішення про вжиття кожного з вас громадянство", - сказав Порошенко під час зустрічі з Грузиновим, Вінницьким, Вецкагансом.

Вінницький подякував главі держави за рішення про надання громадянства і презентував йому свою документальну книгу про події "Революції гідності".

Вецкаганс повідомив Президенту, що для нього є великою честю бути громадянином України і використовувати свій досвід для розвитку морських портів України.

Грузинов також подякував Порошенку за рішення про надання громадянства України та запевнив, що буде продовжувати докладати зусилля для виховання молодого покоління України.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко надав українське громадянство сестрі Сенцова.

Також Порошенко надав українське громадянство екс-депутату Держдуми РФ.

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