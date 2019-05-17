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17 мая 2019, пятница, 16:49 212
Политика 2019-05-17T16:49:42+03:00
Українські Новини
Порошенко предоставил украинское гражданство сестре Сенцова

Порошенко предоставил украинское гражданство сестре Сенцова

Наталья Каплан. Сестра Сенцова. Фото: Фейсбук/Наталья Каплан
Наталья Каплан. Сестра Сенцова. Фото: Фейсбук/Наталья Каплан

Президент Петр Порошенко предоставил украинское гражданство двоюродной сестре режиссера Олега Сенцова Наталье Каплан.

Об этом она написала в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Свершилось! Я гражданка Украины", - сообщила Каплан.

Она является двоюродной сестрой Сенцова.

Каплан имеет российской гражданство, но длительное время проживает в Украине.

Она проводит и координирует публичные акции в защиту брата, осужденного в РФ.

Как сообщали Українськi Новини, адвокату удалось пообщаться с украинским политзаключенным Сенцовым в колонии.

Также Сенцов писал письмо российской газете, что не собирается сдаваться.

Ранее Олега Сенцова выписали из медсанчасти и отправили в колонию на общих основаниях.

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