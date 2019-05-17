Порошенко предоставил украинское гражданство сестре Сенцова

Президент Петр Порошенко предоставил украинское гражданство двоюродной сестре режиссера Олега Сенцова Наталье Каплан.\r\nОб этом она написала в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Свершилось! Я гражданка Украины", - сообщила Каплан.\r\nОна является двоюродной сестрой Сенцова.\r\nКаплан имеет российской гражданство, но длительное время проживает в Украине.\r\nОна проводит и координирует публичные акции в защиту брата, осужденного в РФ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, адвокату удалось пообщаться с украинским политзаключенным Сенцовым в колонии.\r\nТакже Сенцов писал письмо российской газете, что не собирается сдаваться.\r\nРанее Олега Сенцова выписали из медсанчасти и отправили в колонию на общих основаниях.