Порошенко предоставил украинское гражданство сестре Сенцова

Президент Петр Порошенко предоставил украинское гражданство двоюродной сестре режиссера Олега Сенцова Наталье Каплан.

Об этом она написала в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Свершилось! Я гражданка Украины", - сообщила Каплан.

Она является двоюродной сестрой Сенцова.

Каплан имеет российской гражданство, но длительное время проживает в Украине.

Она проводит и координирует публичные акции в защиту брата, осужденного в РФ.

Как сообщали Українськi Новини, адвокату удалось пообщаться с украинским политзаключенным Сенцовым в колонии.

Также Сенцов писал письмо российской газете, что не собирается сдаваться.

Ранее Олега Сенцова выписали из медсанчасти и отправили в колонию на общих основаниях.