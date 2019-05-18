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18 травня 2019, субота, 20:00 12
Силові структури 2019-05-18T21:45:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили трьох бійців ЗСУ

На Донбасі бойовики поранили трьох бійців ЗСУ

Бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 3 український військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 152 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", тут ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил: з артилерійських систем калібру 152 122 мм - поблизу населеного пункту Новотошківське; п'ять разів з мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля Кримського; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу селища Південне.

Внаслідок обстрілу 3 військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки.

Раніше бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосувавши незаконне озброєння.

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