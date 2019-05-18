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18 травня 2019, субота, 19:37 27
Президент 2019-05-18T21:45:01+03:00
Українські Новини
Порошенко встановив День батька у третю неділю червня

Порошенко встановив День батька у третю неділю червня

Петро Порошенко. Фото: АП
Петро Порошенко. Фото: АП

Президент Петро Порошенко запровадив День батька в третю неділю червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента з посиланням на відповідний указ №274/2019 від 18 травня, передають Українські Новини.

"Президент України Петро Порошенко підписав Указ про заснування свята - Дня батька", - йдеться в повідомленні.

В указі наголошується, що День батька встановлений з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні почнуть офіційно відзначати День батька: історія і дата свята.

Раніше в Україні відсвяткували День Матері.

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