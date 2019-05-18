Порошенко встановив День батька у третю неділю червня

Президент Петро Порошенко запровадив День батька в третю неділю червня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента з посиланням на відповідний указ №274\/2019 від 18 травня, передають Українські Новини.\r\n"Президент України Петро Порошенко підписав Указ про заснування свята - Дня батька", - йдеться в повідомленні.\r\nВ указі наголошується, що День батька встановлений з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні почнуть офіційно відзначати День батька: історія і дата свята.\r\nРаніше в Україні відсвяткували День Матері.