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18 травня 2019, субота, 19:00 45
Спорт 2019-05-18T19:15:45+03:00
Українські Новини
"Динамо" здобуло феєричну перемогу над "Маріуполем" відео голів

"Динамо" здобуло феєричну перемогу над "Маріуполем" відео голів

Сьогодні, 18 травня, в Києві на НСК "Олімпійський" у 29-му турі чемпіонату України 2018/19 відбувся матч між київським "Динамо" і "Маріуполем. Перемогу в поєдинку перемогло "Динамо" з рахунком 2:1. Про це повідомляє Футбол 24.

Так, матч розпочався о 17:00 і тривав до 18:57.

Наголошується, що на 32 хвилині гри Карлос Де Піна від "Динамо" забив дебютний гол. М'яч після подачі з кутового полетів на дальній кут штрафного майданчика, де не було гравців Маріуполя, зате набігав Де Пена, який в дотик наніс потужний удар по воротах Худжамова.

Також на 87 хвилині матчу гол забив Віктор Циганков з команди киян.

Потім гол забив Валерій Федорчук з команди "Маріуполь".

Як повідомляли Українські Новини, "Динамо" і "Олександрія" зіграли внічию на "Олімпійському": відео голів.

Раніше "Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию на "Олімпійському".

Також "Динамо" здобуло феєричну перемогу над "Зорею".

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