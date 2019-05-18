"Динамо" здобуло феєричну перемогу над "Маріуполем" відео голів

Сьогодні, 18 травня, в Києві на НСК "Олімпійський" у 29-му турі чемпіонату України 2018/19 відбувся матч між київським "Динамо" і "Маріуполем. Перемогу в поєдинку перемогло "Динамо" з рахунком 2:1. Про це повідомляє Футбол 24.

Так, матч розпочався о 17:00 і тривав до 18:57.

Наголошується, що на 32 хвилині гри Карлос Де Піна від "Динамо" забив дебютний гол. М'яч після подачі з кутового полетів на дальній кут штрафного майданчика, де не було гравців Маріуполя, зате набігав Де Пена, який в дотик наніс потужний удар по воротах Худжамова.

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Також на 87 хвилині матчу гол забив Віктор Циганков з команди киян.

Потім гол забив Валерій Федорчук з команди "Маріуполь".

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