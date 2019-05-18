"Динамо" здобуло феєричну перемогу над "Маріуполем" відео голів

Сьогодні, 18 травня, в Києві на НСК "Олімпійський" у 29-му турі чемпіонату України 2018\/19 відбувся матч між київським "Динамо" і "Маріуполем. Перемогу в поєдинку перемогло "Динамо" з рахунком 2:1. Про це повідомляє Футбол 24.\r\nТак, матч розпочався о 17:00 і тривав до 18:57.\r\nНаголошується, що на 32 хвилині гри Карлос Де Піна від "Динамо" забив дебютний гол. М'яч після подачі з кутового полетів на дальній кут штрафного майданчика, де не було гравців Маріуполя, зате набігав Де Пена, який в дотик наніс потужний удар по воротах Худжамова.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=owXUjxacF4w#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nТакож на 87 хвилині матчу гол забив Віктор Циганков з команди киян.\r\nПотім гол забив Валерій Федорчук з команди "Маріуполь".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vgSnX-pFOgw#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Динамо" і "Олександрія" зіграли внічию на "Олімпійському": відео голів.\r\nРаніше "Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию на "Олімпійському".\r\nТакож "Динамо" здобуло феєричну перемогу над "Зорею".