"Динамо" и "Александрия" сыграли вничью на "Олимпийском": видео голов

Сегодня, 4 мая, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч, в котором команда "Динамо" на домашней арене приняла "Александрию". Матч завершился дружеской ничьей. Об этом сообщает Footballua.\r\nТак, сообщается, что поединок закончился со счетом 1:1. Первый гол был забит "Александрией".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=fE_Yi1Qhivc#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nМатч начался в 17:00 на стадионе "Олимпийский в Киеве" и длился до 18:57.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=aSveVFogis4#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nСоставы команд:\r\nДинамо: Бущан — Кадар, Миколенко, Шабанов, Кравченко — Шепелев, Андриевский — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Цитаишвили.\r\nЗапасные: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Сидклей, Исаенко, Русин, Попов.\r\nАлександрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Шендрик, Цуриков — Запорожан, Банада — Задерака, Полярус, Лучкевич — Ситало.\r\nЗапасные: Леванидов, Ковалец, Протасов, Пономар, Гречишкин, Дедечко.\r\nКак сообщали Українські Новини, "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью на "Олимпийском".\r\nРанее "Динамо" одержало фееричную победу над "Зарей".