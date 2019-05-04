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04 мая 2019, суббота, 19:01 2389
Спорт 2019-05-04T19:08:21+03:00
Українські Новини
"Динамо" и "Александрия" сыграли вничью на "Олимпийском": видео голов

"Динамо" и "Александрия" сыграли вничью на "Олимпийском": видео голов

Сегодня, 4 мая, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч, в котором команда "Динамо" на домашней арене приняла "Александрию". Матч завершился дружеской ничьей. Об этом сообщает Footballua.

Так, сообщается, что поединок закончился со счетом 1:1. Первый гол был забит "Александрией".

Матч начался в 17:00 на стадионе "Олимпийский в Киеве" и длился до 18:57.

Составы команд:

Динамо: Бущан — Кадар, Миколенко, Шабанов, Кравченко — Шепелев, Андриевский — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Цитаишвили.

Запасные: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Сидклей, Исаенко, Русин, Попов.

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Шендрик, Цуриков — Запорожан, Банада — Задерака, Полярус, Лучкевич — Ситало.

Запасные: Леванидов, Ковалец, Протасов, Пономар, Гречишкин, Дедечко.

Как сообщали Українські Новини, "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью на "Олимпийском".

Ранее "Динамо" одержало фееричную победу над "Зарей".

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