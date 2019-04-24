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24 апреля 2019, среда, 20:56 145
Спорт 2019-04-24T21:00:07+03:00
Українські Новини
"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью на "Олимпийском"

"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью на "Олимпийском"

Сегодня, 24 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч между командами "Динамо" и "Шахтер". Поединок закончился миром 0:0 в 25-м туре чемпионата Украины 2018/19. Об этом сообщает "Футбол 24".

Так, сообщается, что поединок завершился нулевой ничьей.

Отмечается, что "Шахтер" мог вырвать победу на последних секундах, однако Жуниор Мораес не смог реализовать пенальти, проиграв дуэль Денису Бойко.

Составы команд

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко, Де Пена – Вербич

Запасные: Бущан, Шабанов, Цитаишвили, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Русин

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Патрик – Нем, Тайсон, Соломон – Мораес

Запасные: Шевченко, Бутко, Матвиенко, Дентиньо, Тете, Коваленко, Антонио

Как сообщали Українські Новини, "Динамо" одержало фееричную победу над "Зарей".

Ранее в первом отборе на Евро-2020 Украина сыграла вничью с Португалией.

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