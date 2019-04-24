"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью на "Олимпийском"

Сегодня, 24 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч между командами "Динамо" и "Шахтер". Поединок закончился миром 0:0 в 25-м туре чемпионата Украины 2018\/19. Об этом сообщает "Футбол 24".\r\nТак, сообщается, что поединок завершился нулевой ничьей.\r\nОтмечается, что "Шахтер" мог вырвать победу на последних секундах, однако Жуниор Мораес не смог реализовать пенальти, проиграв дуэль Денису Бойко.\r\n\r\nСоставы команд\r\nДинамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко, Де Пена – Вербич\r\nЗапасные: Бущан, Шабанов, Цитаишвили, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Русин\r\nШахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Патрик – Нем, Тайсон, Соломон – Мораес\r\nЗапасные: Шевченко, Бутко, Матвиенко, Дентиньо, Тете, Коваленко, Антонио\r\nКак сообщали Українські Новини, "Динамо" одержало фееричную победу над "Зарей".\r\nРанее в первом отборе на Евро-2020 Украина сыграла вничью с Португалией.