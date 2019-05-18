Нацгвардія в 2014 присвоїла Стецю військове звання підполковника

Командувач Нацгвардією в жовтні 2014 року Степан Полторак присвоїв міністру інформаційної політики Юрію Стецю військове звання "підполковник".\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\nСтець став підполковником згідно з наказом Полторака від 13 жовтня 2014 року.\r\nІнших подробиць він не повідомив.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, головний охоронець Порошенка таємно отримав звання генерал-лейтенанта.\r\nТакож Порошенко присвоїв звання Героя України Грицака.