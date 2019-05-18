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18 травня 2019, субота, 15:33 29
Силові структури 2019-05-18T17:15:22+03:00
Українські Новини
Нацгвардія в 2014 присвоїла Стецю військове звання підполковника

Нацгвардія в 2014 присвоїла Стецю військове звання підполковника

Юрій Стець
Юрій Стець

Командувач Нацгвардією в жовтні 2014 року Степан Полторак присвоїв міністру інформаційної політики Юрію Стецю військове звання "підполковник".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Стець став підполковником згідно з наказом Полторака від 13 жовтня 2014 року.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, головний охоронець Порошенка таємно отримав звання генерал-лейтенанта.

Також Порошенко присвоїв звання Героя України Грицака.

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