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14 мая 2019, вторник, 14:04 2530
Политика 2019-05-14T14:04:43+03:00
Українські Новини
Главный охранник Порошенко тайно получил звание генерал-лейтенанта

Главный охранник Порошенко тайно получил звание генерал-лейтенанта

Юрий Федоров. Фото: Управление государственной охраны
Юрий Федоров. Фото: Управление государственной охраны

Бывший начальник Службы безопасности президента Порошенко Юрий Федоров, уволенный указом от 3 мая, получил звание генерал-лейтенанта. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в Администрации президента.

"Он все так же сидит в кабинете в Администрации президента, выполняет свои обязанности. И готовится к новой должности с новым званием. Решение уже принято. Из системы он никуда не уходит", - уточняет источник.

Ранее "Страна" сообщала, что Федоров создавал для Порошенко атмосферу полного уюта во время его предвыборного тура по Украине. Именно начальник охраны президента отвечал за "устранение" (начиная от простого отвода, заканчивая откровенными избиениями) тех украинцев, которые хотели задать неудобные вопросы главе государства.

Ранее Порошенко уволил начальника Службы безопасности Президента Федорова без объяснения причин.

Больше новостей о: Администрация Президента Петр Порошенко Юрий Федоров Генерал-лейтенант

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