Главный охранник Порошенко тайно получил звание генерал-лейтенанта

Бывший начальник Службы безопасности президента Порошенко Юрий Федоров, уволенный указом от 3 мая, получил звание генерал-лейтенанта. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в Администрации президента.

"Он все так же сидит в кабинете в Администрации президента, выполняет свои обязанности. И готовится к новой должности с новым званием. Решение уже принято. Из системы он никуда не уходит", - уточняет источник.

Ранее "Страна" сообщала, что Федоров создавал для Порошенко атмосферу полного уюта во время его предвыборного тура по Украине. Именно начальник охраны президента отвечал за "устранение" (начиная от простого отвода, заканчивая откровенными избиениями) тех украинцев, которые хотели задать неудобные вопросы главе государства.

Ранее Порошенко уволил начальника Службы безопасности Президента Федорова без объяснения причин.