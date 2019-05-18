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18 травня 2019, субота, 13:57 34
Суспільство 2019-05-18T14:00:04+03:00
Українські Новини
Інавгурація Зеленського: де в Києві перекриють рух

Інавгурація Зеленського: де в Києві перекриють рух

Поліція обмежить рух транспорту в центрі Києва і на проспекті Бажана в зв'язку з інавгурацією новообраного Президента Володимира Зеленського 19-20 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульної поліції, передають Українські Новини.

"До уваги киян та гостей столиці! Обмеження руху транспорту! Звертаємо вашу увагу на список вулиць Києва, де, в зв'язку з прибуттям численних міжнародних делегацій і гостей, буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів", - сказано в ньому.

Так, 19 травня з 7:00 і до закінчення заходів буде обмежено рух на вулиці Липська - від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.

20 травня з 6:00 і до закінчення заходів буде обмежено рух проспектом Бажана - від Харківської площі до Південного шляхопроводу; Наддніпрянським шосе - від Південного шляхопроводу до моста Патона; Набережному шосе - від мосту Патона до Дніпровського узвозу; на Дніпровському спуску - від Набережного шосе до Паркової дороги; алеєю Героїв Крут - від площі Андрія Первозванного до площі Слави.

Також буде обмежено транспортний рух вулицею Івана Мазепи - від площі Слави до метро Арсенальна; вулицею Михайла Грушевського - від вулиці Московської до Петровської алеї; Парковою дорозгою - від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут; вулицею Шовковичною - від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейна; на вулицею Круглоуніверситетською - від Бессарабської площі до вулиці Лютеранська.

Крім того, буде обмежено рух вулицями Лютеранська, Городецького, Ольгинська, Інститутська, Липська, Садова, Пилипа Орлика, Академіка Богомольця та на Кріпосному провулку.

Як повідомляли Українські Новини, текст присяги та етапи церемонії: як проходитиме інавгурація Зеленського. Тим часом п'ятеро президентів європейських країн приїдуть на інавгурацію Зеленського.

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