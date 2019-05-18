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18 травня 2019, субота, 09:52 100
Події 2019-05-18T11:02:12+03:00
Українські Новини
На Житомирську область обрушився потужний ураган і випав величезний град

На Житомирську область обрушився потужний ураган і випав величезний град

В Житомирській області промчав потужний ураган. Про це повідомляє ТСН.

Внаслідок торнадо у трьох селах Житомирської області оголошено надзвичайний стан.

Там постраждали не менше сотні будинків, вітром зірвало не тільки даху, але й знесло гілки в лісі, там стоять голі стовбури. Після урагану випав град, як куряче яйце.

На відео, яке зняли пасажири авто на трасі Київ-Чоп в районі села Пилиповичі, видно, як величезний сірий стовп закручує дерева.

Від граду та шквального вітру до 32-градусної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних.

В суботу в Україні буде спека, місцями пройдуть дощі.

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