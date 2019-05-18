На Житомирську область обрушився потужний ураган і випав величезний град

В Житомирській області промчав потужний ураган. Про це повідомляє ТСН.\r\nВнаслідок торнадо у трьох селах Житомирської області оголошено надзвичайний стан.\r\nТам постраждали не менше сотні будинків, вітром зірвало не тільки даху, але й знесло гілки в лісі, там стоять голі стовбури. Після урагану випав град, як куряче яйце.\r\nНа відео, яке зняли пасажири авто на трасі Київ-Чоп в районі села Пилиповичі, видно, як величезний сірий стовп закручує дерева.\r\n\r\nВід граду та шквального вітру до 32-градусної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних.\r\nВ суботу в Україні буде спека, місцями пройдуть дощі.