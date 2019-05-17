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17 мая 2019, пятница, 14:00 1491
Жизнь 2019-05-17T14:00:01+03:00
Українські Новини
В субботу в Украине будет жара, местами пройдут дожди

В субботу в Украине будет жара, местами пройдут дожди

Жара.
Жара.

18 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, ветер восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в ряде областей объявили штормовое предупреждение.

Тем временем, 16 мая в Киеве переменная облачность, временами дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов. На западе Украины облачно с прояснениями, умеренный, местами существенный дождь, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +15…+22 градуса.

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