В субботу в Украине будет жара, местами пройдут дожди

18 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, ветер восточный, 7-12 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nВ Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.\r\nВ Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nВ Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ Ялте без осадков.\r\nТемпература ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в ряде областей объявили штормовое предупреждение.\r\nТем временем, 16 мая в Киеве переменная облачность, временами дождь, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов. На западе Украины облачно с прояснениями, умеренный, местами существенный дождь, грозы, ветер восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +15…+22 градуса.