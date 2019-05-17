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17 травня 2019, пʼятниця, 23:38 7
Президент 2019-05-17T23:43:41+03:00
Українські Новини
Порошенко звільнив Ірину Геращенко, Ірину Луценко і ще 7 радників

Порошенко звільнив Ірину Геращенко, Ірину Луценко і ще 7 радників

Президент Петро Порошенко звільнив від виконання обов'язків уповноваженого Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірину Геращенко.

Про це йдеться в указах №253 від 17 травня, передають Українські Новини.

"Звільнити Геращенко Ірину Володимирівну від виконання обов'язків Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. У зв'язку з цим визнати такою, що втратила чинність, статтю 1 Указу Президента України від 17 червня 2014 № 533 "Про Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - сказано в указі.

Геращенко займала цю посаду з червня 2014 року.

Також Порошенко звільнив від виконання обов'язків позаштатних радників Президента Сергія Куніцина, Олександра Домбровського, Ігоря Гриніва, Олександра Пасхавера, Віктора Короля, Сергія Квіта, Андерса Фог Расмуссена.

Про це йдеться в указах №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262 від 17 травня.

Порошенко звільнив від виконання обов'язків представника Президента у Верховній Раді Ірину Луценко, йдеться в указі №254 від 17 травня.

"Звільнити Луценко Ірину Степанівну від виконання обов'язків представника Президента України у Верховній Раді України (поза штатом)", - сказано в ньому.

Луценко займала посаду представника Президента у Верховній Раді з 3 квітня 2017 року.

Відповідні укази опубліковані на сайті Президента.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Порошенко звільнив від виконання обов'язків позаштатного радника Президента Ростислава Павленка, Сергія Березенко, Юрія Бірюкова, Лешека Бальцеровича і Марію Гайдар.

Також Порошенко звільнив Святослава Цеголка.

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