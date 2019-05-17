Коломойський не отримав запрошення на інавгурацію Зеленського

Бізнесмен Ігор Коломойський піде на інавгурацію Володимира Зеленського, якщо йому дадуть запрошення.

Про це після повернення в Україну Коломойський розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Коломойський зазначив, що на інавгурацію Зеленського його ще не запрошували.

"Ні. Нас лише сьогодні прийняли. Я не знаю – може на коктейль, на цю світську частину – може прийду. А на офіційну – що мені там робити? Плескати в долоні? Куди йти, куди проходити – я ніколи не був на подібних заходах", - сказав він.

Коломойський також зазначив, що був на інавгурації Петра Порошенка тільки на неофіційній частині.

"Я був в Арсеналі – але там уже було "дрінк", легка ситуація. Але в парламенті не був", - сказав він та додав, що не знає, як поводитися під час інавгурації в парламенті.

"Мене не запрошували, по-перше. А по-друге, я не розумію, як це виглядає. І які складнощі там – потрібен дрес-код, метелики, краватки – це складно. Але ми люди більш вільні, спокійні – ми з покоління "Зе". Хоча нам років на 20 більше", - сказав Коломойський.

Як повідомляли Українські Новини, 5 президентів європейських країн візьмуть участь в інавгурації Президента Володимира Зеленського 20 травня.

В ЗМІ з'явилася інформація, що світської вечірки, яку зазвичай влаштовують для бомонду Президенти, які вступили на посаду, не буде.

Раніше адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського "кримінальним олігархом".