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17 травня 2019, пʼятниця, 21:11 38 Документ
Президент 2019-05-17T22:45:03+03:00
Українські Новини
У ЗМІ з'явився проект указу Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради

У ЗМІ з'явився проект указу Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради

Верховна Рада. Фото: facebook.com/bоgdanbortakоv
Верховна Рада. Фото: facebook.com/bоgdanbortakоv

ЗМІ з'явився проект указу новообраного президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів Конституція України, який він планує підписати після інавгурації 20 травня.

Як повідомляє "Страна", проект передали джерела в оточенні Зеленського, уточнивши, що це попередній варіант.

І остаточний текст не затверджений, як і не затверджено остаточне рішення про розпуск Ради.

"Ще йдуть дискусії, але проект вже є. Можливо, він ще буде доопрацьовуватися", - сказало джерело.

В документі йдеться, що, починаючи з 19 лютого 2016 року, після виходу з коаліції "Батьківщини" і "Самопомочі", в двох фракціях (БПП і "Народний фронт") знаходиться менш ніж 226 депутатів. Тобто менше половини конституційного складу парламенту.

На цій підставі у президента є право розпустити Раду.

"Якщо протягом одного місяця у Верховній Раді України відсутня коаліція депутатських фракцій, яка б відповідала вимогам статті 83 Конституції України, то президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України", - йдеться в проекті Указу.

Враховуючи викладене, президент постановляє:

Припинити достроково повноваження Верховної Ради України сьомого скликання.

Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 14 липня 2019 року.

Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.

Центральній виборчій комісії забезпечити підготовку та проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідно до Конституції України, Закону України "Про вибори народних депутатів України", інших законів України.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Документ:Документ: "Країна"

Як повідомляли Українські Новини, голова Верховної Ради Андрій Парубій розпустив коаліцію "Європейська Україна" і оголосив про відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції.

Тим часом, спікер команди новообраного Президента Дмитро Разумков заявляє, що Зеленський не буде розпускати Верховну Раду в порушення закону.

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