НБУ знизив офіційний курс гривні в день інавгурації Зеленського

Після зміцнення гривні перед вихідними, національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 травня, на 2,53% до 26,3682 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 травня, на 3,11 коп. до 26,3429 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3363,0407\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2636,8202\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2610,8797\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n240,7925\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0797\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2945,8555\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховна Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським о 10:00.\r\nТакож на поліпшення основних економічних показників в 2016-2018 роках визначені ризики для макроекономічної стабільності зберігаються.\r\nТим часом курс долара і євро перед вихідними впав.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n