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18 травня 2019, субота, 07:00 16
Фінанси 2019-05-18T08:45:02+03:00
Українські Новини
НБУ знизив офіційний курс гривні в день інавгурації Зеленського

НБУ знизив офіційний курс гривні в день інавгурації Зеленського

Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

Після зміцнення гривні перед вихідними, національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 травня, на 2,53% до 26,3682 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 травня, на 3,11 коп. до 26,3429 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3363,0407
100 доларів США 2636,8202
100 швейцарських франків 2610,8797
1000 ієн 240,7925
10 російських рублів 4,0797
100 євро 2945,8555

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським о 10:00.

Також на поліпшення основних економічних показників в 2016-2018 роках визначені ризики для макроекономічної стабільності зберігаються.

Тим часом курс долара і євро перед вихідними впав.

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