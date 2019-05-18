НБУ знизив офіційний курс гривні в день інавгурації Зеленського

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським о 10:00.

Також на поліпшення основних економічних показників в 2016-2018 роках визначені ризики для макроекономічної стабільності зберігаються.

Тим часом курс долара і євро перед вихідними впав.